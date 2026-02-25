Bora ailesinin evinde sosyal inceleme yapıldı

53 yaşındaki Saime Bora ve ailesinin sağlıksız koşullarda sürdürdükleri yaşam mücadelelerinin gün yüzüne çıktığı Müge Anlı yayınının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aile dramının önüne geçilmesi için düğmeye bastı. İnceleme başlatılan evde Saime Bora yatağından çıkmak istemedi. Necmi Bora'nın isteği evden taşınmak değil, evin tadilat yapılması oldu.