Müge Anlı, INGA Bayramovna'nın aradığı babasını da buldu!

30 yaşındaki INGA Bayramovna, hiç görmediği babası Bayram Gökmen'i aramak için Rusya'dan Müge Anlı stüdyosuna geldi. Biyolojik babası Bayram Gökmen'in Samsun'lu olduğunu söyleyen INGA Bayramovna, "Annem Azeri, ben Moskava'da doğdum büyüdüm. Artık babamı görmek ve tanımak istiyorum" dedi. INGA Bayramovna'nın yıllar içinde beklediği haberi Müge Anlı canlı yayında verdi. Müge Anlı, "Babanı buldum. Bayram Bey evli ve iki çocuk babası. Eşiyle birlikte sokağa çıkmış onlara ulaşamıyoruz şu an..." dedi. Müge Anlı, Bayram Gökmen'in ailesinin Inga'yı bilmediğini söyleyerek Inga'nın düşüncelerini sordu.