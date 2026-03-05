canli-yayin
Esra Erol'da
12
  • Kuruluş Orhan
    Kuruluş Orhan YENİ FRAGMAN
  • Aynı Yağmur Altında
    Aynı Yağmur Altında YENİ FRAGMAN
  • Mutfak Bahane
    Mutfak Bahane YENİ BÖLÜM
  • atv Gün Ortası
    atv Gün Ortası YENİ BÖLÜM
  • Müge Anlı ile Tatlı Sert
    Müge Anlı ile Tatlı Sert YENİ BÖLÜM
  • Kahvaltı Haberleri
    Kahvaltı Haberleri YENİ BÖLÜM
  • Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
    Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur YENİ BÖLÜM
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
  • Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
    Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar YENİ BÖLÜM
  • Esra Erol’da
    Esra Erol'da YENİ BÖLÜM
5 Mart 2026, Perşembe

Ramazan Arıkan'ın kızı, babasının avukatlarıyla karşı karşıya

Avukat Harun Bey, 'Sude Hanım ilk ifadesinde apartmanda kapının önünde 15 dakika beklediğini söylüyor. Eğer öyleyse Batuhan ve Mustafa'yı görmesi lazım. Sude Hanım siz niçin bu görüntüler üzerine tekrar ifade vermediniz?' dedi. Sude, 'annem dedi ki sen gitme savcılığa ben gideceğim' dedi. Olay gününe ait güvenlik kamerası görüntüleri üzerinden Müge Anlı konuyu anlattı. Müge Anlı, 'Sude ifadesinde kapının önünde 15 dakika bekledim demişsin. Annen, Mustafa ve kardeşinden 8 dakika sonra geliyor Sude. Eğer kapının önünde 15 dakika beklediysen onları görmen lazım' dedi. Sude, görmediğini belirtti.

