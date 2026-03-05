Ramazan Arıkan'ın kızı, babasının avukatlarıyla karşı karşıya

Avukat Harun Bey, 'Sude Hanım ilk ifadesinde apartmanda kapının önünde 15 dakika beklediğini söylüyor. Eğer öyleyse Batuhan ve Mustafa'yı görmesi lazım. Sude Hanım siz niçin bu görüntüler üzerine tekrar ifade vermediniz?' dedi. Sude, 'annem dedi ki sen gitme savcılığa ben gideceğim' dedi. Olay gününe ait güvenlik kamerası görüntüleri üzerinden Müge Anlı konuyu anlattı. Müge Anlı, 'Sude ifadesinde kapının önünde 15 dakika bekledim demişsin. Annen, Mustafa ve kardeşinden 8 dakika sonra geliyor Sude. Eğer kapının önünde 15 dakika beklediysen onları görmen lazım' dedi. Sude, görmediğini belirtti.