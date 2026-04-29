Kızının hayat arkadaşının ağabeyi ile kaçtı

Zeynep, annesinin kaybıyla ilgili kayınbiraderi Bayram'dan şüphelendiğini söyleyerek Müge Anlı programına başvurdu. İddialar sonrası yapılan araştırmada Suzan Çenşi ile Bayram İzgi'nin birlikte olduğu ortaya çıktı ve ikili stüdyoya gelerek 2 yıl sonra anne-kız yüzleşti. Programda Zeynep ile Berat'ın zor yaşam koşulları da gündeme geldi. Nikah hazırlıkları için destek verileceği belirtilirken, aile içinde duygusal anlar yaşandı. Zeynep annesine kırgın olduğunu ifade ederken, Suzan Hanım ise kızının yaşam koşullarıyla ilgili endişelerini dile getirdi.