24 Şubat 2026, Salı 10:00
Otobüsten inip kayboldu, Müge Anlı'da bulundu!
Saime Bora'nın ardında bir aile dramı ortaya çıktı!
53 yaşındaki epilepsi hastası Saime Bora, 19 Şubat'ta Çorlu otogarından kayıplara karışmıştı. Otobüsten inip kayıplara karışan kadın Müge Anlı'da bulundu. Yayının ardından Şengül Karademir, kardeşine kavuşmak için Müge Anlı ekibiyle beraber soluğu Saime Bora'nın Tekirdağ'daki evinde aldı. Saime Bora'nın ardında bir aile dramı ortaya çıktı... Müge Anlı ekibi Saime Bora'nın ailesiyle yaşadığı evi ziyaret ederken, yayına gelen görüntüler izleyicilerin yüreğini acıttı.
