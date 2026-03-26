Ünü sınırları aşan kavuşmaların adresinde bir başka mucize...

30 yaşındaki Inga Kostrıkova, hiç görmediği babası Bayram Gökmen'i aramak için Rusya'dan stüdyoya gelmişti. Sarılmayı beklediği babası Bayram Gökmen başta şüpheci yaklaşsa da sonunda kızını kabul etti. Müge Anlı yayınının ardından Inga Kostrıkova, ilk olarak akıllarda soru işareti kalmaması için babası Bayram Gökmen ile birlikte soy bağının tespiti için dilekçe vermek üzere Gaziosmanpaşa Adliye'sinin yolunu tuttu. Inga Kostrıkova'nın adliyeden sonra baba evine giderek akrabalarıyla tanıştı.