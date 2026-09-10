16 yaşındaki Hiranur Taşçı nerede?

16 yaşındaki Hiranur Taşçı'nın 9 Aralık'ta Kırıkkale'de kaybolmasıyla ilgili ailesi, genç kızın 26 yaşındaki evli ve iki çocuk babası Tolga Aktaş tarafından kaçırıldığını iddia etti. Kızından yaklaşık 9 aydır haber alamadığını söyleyen anne Zehra Hanım, Hiranur'un daha önce de Tolga tarafından iki kez kaçırıldığını ve sosyal medya üzerinden tanıştıklarını öne sürdü. Hiranur'un Tolga'nın çocuklarına baktığı ve genç kızın hamile olabileceği yönündeki iddialar da yayında gündeme geldi.