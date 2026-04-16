Müge Anlı'nın çağrısı ile kızı koruma altına alındı!

Rabia Sena Doğan, bir buçuk yıllık eşi Fatih Doğan'ın, henüz 3,5 aylık bebeklerini kaçırdığını iddia ederek yardım talebinde bulundu. Yapılan ihbar üzerine Ankara Emniyeti ekipleri sabaha karşı operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda baba Fatih Doğan gözaltına alınırken, bebek devlet korumasına verildi. Süreçle ilgili yeni gelişmeleri paylaşan Müge Anlı, baba Doğan'ın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını açıkladı.