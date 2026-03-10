Müge Anlı'ya itiraf niteliğinde açıklamalar yaptı!

44 yaşındaki emlak zengini Ramazan Arıkan'ın 100 milyon liralık mal varlığından dolayı cinayete kurban gittiği iddia edildiği davada yeni gelişmeler yaşandı. 3 çocuk babası Ramazan Arıkan'ın ölümüne ilişkin şüpheliler arasında bulunan kızı Sude Arıkan, oğlu ve Mustafa adlı şahsa gözaltı kararı verildi. Ramazan Arıkan'ın Dubai'de olan eşi Sultan Arıkan'ın ise eşinin mirasını çocuklarını saf dışı bırakarak üstüne almak istediği ortaya çıktı.