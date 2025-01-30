Adı 'Erbay' olup 'Yusuf' olarak değiştirilen kişiye ulaştık!

Müge Anlı canlı yayında güzel haberi verdi. Yusuf denilen kişiye ulaştıklarını, Yusuf'un "Ben her zaman evlatlık olduğumdan şüphelendim. Ergenliğimden beri doğum evraklarımı araştırıyorum. Ailem ise benim evlatlık olmadığımı, benden önce doğan kardeşlerimin vefat ettiğini söyledi. Adımın mahkeme kararı ile değiştirildiğini öğrendim"dedi. Müge Anlı ekibinin açıklaması üzerine stüdyoda gözyaşları sel oldu.