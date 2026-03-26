Müge Anlı'da kalabalık aile kavuşması...

Murat Şener, iyiliğin kavuşturucu gücüyle Müge Anlı'nın bir çağrısıyla hiç tanımadı annesi Hilal Dallı'ya 30 yıl sonra kavuştu. Müge Anlı sayesinde annesine sarılıp muradına eren Murat Şener, hayatını kaybettiğini öğrendiği babasının yakınlarıyla da bir araya geldi. 30 yıl annesine kavuşan Murat Şener, "Ege" adında 23 yaşında bir erkek kardeşi olduğunu canlı yayında öğrendi. Müge Anlı'ya bağlanan Ege Şahan, Murat ile annelerinin aynı babalarının ise ayrı olduğunu söyledi. Gerçeği öğrendikten sonra annesi Hilal Dallı'ya ulaştığını söyleyen Ege Şahan, "Ben onu aradım ama benimle görüşmek ve konuşmak istemedi" dedi.