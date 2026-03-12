Ahmet Baysal'ın son konuştuğu arkadaşları konuştu

55 yaşındaki 2 çocuk babası emekli öğretmen Ahmet Baysal, Balıkesir'den 7 Mart'ta kayboldu. Onu aramaya gelen abisi Ali İhsan Baysal, kardeşinin eski eşinden boşandıktan sonra paralarını saklaması için yabancı insanlarla para trafiğine girdiğini söyledi. Kardeşinin kaybıyla alacaklılarla yaşadığı sorunlar arasında bir bağ olduğunu söyleyen Ali İhsan Baysal, "Kardeşim parasını kimseye kaptırmazdı" dedi.