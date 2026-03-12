canli-yayin
12 Mart 2026, Perşembe 10:00

Ahmet Baysal'ın son konuştuğu arkadaşları konuştu

Emekli öğretmen Ahmet Baysal'ın kaybındaki şüpheler...

55 yaşındaki 2 çocuk babası emekli öğretmen Ahmet Baysal, Balıkesir'den 7 Mart'ta kayboldu. Onu aramaya gelen abisi Ali İhsan Baysal, kardeşinin eski eşinden boşandıktan sonra paralarını saklaması için yabancı insanlarla para trafiğine girdiğini söyledi. Kardeşinin kaybıyla alacaklılarla yaşadığı sorunlar arasında bir bağ olduğunu söyleyen Ali İhsan Baysal, "Kardeşim parasını kimseye kaptırmazdı" dedi.

Türkiye onu Müge Anlı'da tanıdı! Tokatlı Sinan cezaevinden çıktı!
28 Ocak 2026, Çarşamba
Türkiye onu Müge Anlı'da tanıdı! Tokatlı Sinan cezaevinden çıktı! Müge Anlı ile Tatlı Sert
Türkiye bu olayı Müge Anlı'da izledi! "Kaza" denilen ölüm cinayet çıktı!
19 Ocak 2026, Pazartesi
Türkiye bu olayı Müge Anlı'da izledi! "Kaza" denilen ölüm cinayet çıktı! Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı'da gündeme gelmişti! Elif Kumal, 8 gün sonra otomobiliyle gölette ölü bulundu!
06 Ocak 2026, Salı
Müge Anlı'da gündeme gelmişti! Elif Kumal, 8 gün sonra otomobiliyle gölette ölü bulundu! Müge Anlı ile Tatlı Sert
Türkiye o cinayeti konuşuyor! Müge Anlı'da kan donduran iddialar!
30 Aralık 2025, Salı
Türkiye o cinayeti konuşuyor! Müge Anlı'da kan donduran iddialar! Müge Anlı ile Tatlı Sert
