78 yaşındaki kanser hastası annesine 10 milyon TL borç bırakıp kayboldu!

78 yaşındaki kanser hastası Kadriye Karadoğan, oğlu Metin Karadoğan'ın kaybolması üzerine Müge Anlı programına başvurdu. 52 yaşındaki Metin'in, arkasında yaklaşık 10 milyon TL borç bırakarak ortadan kaybolduğu belirtildi. İddialara göre Metin Karadoğan, kendisinden yaşça küçük bir kadınla ilişki yaşadı ve bu süreçte evini, birikimlerini ve ailesinden aldığı paraları bu kişi için harcadı. Anne Kadriye Hanım, hem maddi hem de manevi olarak büyük mağduriyet yaşadıklarını ifade ederek, tek isteğinin oğlunun geri dönmesi olduğunu dile getirdi.