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7 Kasım 2024, Perşembe 10:00

Ahmet Tuzlu cinayetinde katil kim?

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Kıskançlık, ihanet, infaz özelliği taşıyan cinayet...

Müge Anlı bu hikayedeki en masum kişilerin Kadriye'nin kocası Bahattin ve oğlunun olduğunu, Bahattin'in katil olacağına dair ilk sözün Hanim'den çıktığını, buna rağmen Kadriye'nin Hanim'e tek bir söz bile etmediğini ifade etti. Müge Anlı kadınların sorguda erkeklerden çok daha dayanıklı olduğunu söyleyince Kadriye Hanım, Müge Anlı'nın canlı yayında çok fazla kadını konuşturduğunu söyledi.

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