Annelerinin cinayetinde kardeşlerini suçluyorlar!

Ergün Bey dün ki yayında bir dönem garsonluk yaparak para kazandığını ileri sürmüştü. Ergün Yıldırım'ı tanıyan Sadık Baş, "Ergün garsonluk yapmıyor, kadın ticareti ile uğraşıyor" dedi. Sadık Baş, Ergün'ün Asiye ile birlikte kadınları tuzağa düşürdüğünü, sürekli kadın aradıklarını, anlattı. Sadık'ı tanımadığını söyleyen Ergün Bey, bu iddiaları da yalanladı. Nurgül ve Satı kardeşler annelerinin ölümünde erkek kardeşleri Ergün'ü suçladı.