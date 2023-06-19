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Bahtiyar Kadayıf'ın 27 yıllık özlemi

Bahtiyar Kadayıf'ın 27 yıllık özlemi

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Öğretmenin aile arayışı...
Bahtiyar Kadayıf'ın 27 yıllık özlemi. Tarih 17 Şubat 1996'da Kocaeli 4 Temmuz Mahallesi'ndeki Yavuz apartmanı'na bırakıldı. Göbekbağı üzerinde bırakılan yeni doğmuş bir bebek olarak bırakılan Bahtiyar Kadayıf, öğretmen olarak bırakıldığı apartma'na gelip ailesinden bir iz aradı. Canlı yayında köklerimi merak ediyorum, kimseyi suçlamıyorum diyen genç adam geçmişinden bir iz arıyor...

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