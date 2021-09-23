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23 Eylül 2021, Perşembe 00:00
Bakıcı Emel'den çarpıcı açıklamalar...

Bakıcı Emel'den çarpıcı açıklamalar...

Emel Hanım, hayatında böyle bir olay görmediğini, o yüzden o insanların kendi gözünden gitmediğini dile getirdi. Emel Hanım, yardım etmek istediğini ama kandan, insanlardan çok korktuğunu, kendisini nasıl dışarı attığını bilmediğini, camdan bağırdığını, Fatma Hanım'ın "Emel ne oldu sana" dediğini söyledi. Emel Hanım, Hüseyin Bey ve Mehmet Bey'i öldüren kişilerin içeride olma ihtimali hakkında ne diyeceğini bilemediğini, telefonu alıp gitmiş olduğunu, kendisine de zarar gelme ihtimali olduğunu ama bir şey yapamadığını dile getirdi. Emel Hanım, hastaneye de gidemediğini dışarıda köpekler olduğunu belirtti.

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