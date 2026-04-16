Bilal Kuru, baldızları ve bacanağı ile yüzleşiyor!

Ali Köse, 1993 yılında doğar doğmaz evlatlık verilen ve ardından 3,5 yaşındayken kaçırıldığı söylenen kız kardeşi Kübra'yı aramak için Müge Anlı stüdyosuna gelmişti. Kütahya Tavşanlı'dan kayıplara karışan Kübra'yı evlat edinen aile, küçük çocuğun evlerinin önünde oyun oynadığı sırada kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığını öne sürmüştü. Olayla ilgili dikkat çeken iddialar canlı yayında gündeme gelirken, Bilal Kuru'nun Kübra'nın kaçırılmasında aracılık ettiğini öne sürdüğü kişiler de yayına katıldı. Tanıklardan Feride Hanım, ablası Hatice'nin herhangi bir psikolojik rahatsızlığı olmadığını ve eşinden korktuğunu belirtti. Yaşadığını öne sürdüğü bir olayı anlatan Feride Hanım, eve geldiğinde ablasını baygın halde bulduğunu, evden yabancı bir erkeğin çıktığını ve durumdan şüphelendiğini ifade etti.