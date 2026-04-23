Bilal Kuru ve yengesi canlı yayında karşı karşıya!

1997 yılında 3,5 yaşındayken kaybolan Kübra Kuru'nun dosyasıyla ilgili canlı yayında taraflar arasındaki çelişkili ifadeler dikkat çekti. Kardeşi Ali Köse, yıllardır kayıp olan Kübra'yı bulmak için programa katılırken, olayın merkezindeki isimler arasında tartışmalar yaşandı. Bilal Kuru, geçmişe dair çeşitli iddialar ve kişisel anlatımlar dile getirirken, Ümmü Kuru bu söylemlere sert tepki göstererek suçlamaları reddetti. Yayında ayrıca aile içi anlaşmazlıklar, evlat edinme süreci ve kayıp öncesine dair farklı anlatımlar gündeme geldi.