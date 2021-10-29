Bilsen Pirpor'un sevgilisinin evinde arama

Kimliği belirsiz cesedin Bilsen Hanım'a ait çıkmasının ardından emniyetten 8 kişi Yüksel Bey'in evini, Bilsen Hanım'ın telefonunu incelemeye aldığı bilgisi verildi. Müge Anlı, telefonun içinden ne çıkacağına bakılacağını, Yüksel Bey'e kadın cesedi bulundu dediğini, hiç tepki vermediğini, Lüleburgaz'da bulundu deyince biz oraya gitmedik dediğini, kadının kolunda dövme var denildiğinde yine tepki vermediğini, dövmenin şeklini bile söylemediğini, ki özellikle söylemediğini düşündüğünden söz etti. Müge Anlı, insanın 1 buçuk yıl birlikte olduğu kadının dövmesinde ne şekil olduğunu bileceğini vurgulayıp bunun da mümkün olmadığını, Yüksel Bey'in hep dövme şeklini söylemeyeyim Bilsen bulunmasın dediğini, özür dilediğini ama böyle düşündüğünü, insanlar ayrıntı vermeyince bulunamayacağını sandıklarını belirtti.