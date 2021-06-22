Büyükşen çifti ''mehir'' yüzünden mi öldürüldü?

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Hatice Hanım, o gün cenazeyi duyunca gittiklerini, gece Büşra Hanım'ın geldiğini, akrabaların Büşra Hanım'ı sakinleştireceklerini ama Büşra Hanım'ın çok sakin olduğunu, olayı anlatınca da maskeli geldi, babasını öldürdüğünü, annesinin de katille mücadele edip "Ben seni biliyorum kara köpek" dediğini anlattı. Akrabaların Büşra Hanım'a sen ne kadar sakinsin, sanki hikaye anlatıyorsun dediğini, Büşra Hanım'ın da neden böyle sakinim bilmiyorum dediğini aktaran Hatice Hanım, kendilerinin bile televizyonun karşısında duramadığını, artık Büşra Hanım'ın doğruları söylemesini, son raddeye geldiğini söyledi.