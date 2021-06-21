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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT KISA VİDEO
21 Haziran 2021, Pazartesi 00:00

Büyükşen cinayetinin üzerinden 2,5 yıl geçti...

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Müge Anlı, çiftin oğlu Doktor Osman Bey'in stüdyoda olduğu bilgisini vererek çiftin öldürülmesindeki garipliğe dikkat çekti. Rahmi Özkan, çiftin kızı Büşra'nın anlattıklarının mantık çerçevesinde olmadığını, gerçeklerin gizlendiğini söyledi. Müge Anlı, daha geçen gün SWAP sonucunun çıktığını, oğul Uğur Bey ve gelin Betül Hanım'da da swap çıktığını ama onların hala tutuklanmadığını dile getirip tepki gösterdi. Müge Anlı, geçen gün Osman Bey'in isyan tweeti attığını ve kendisinin de katıldığını söyledi.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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