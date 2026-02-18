18 yaşındaki Ömer Tarhan, ailesine ait 200 bin lira değerindeki altınlarla Aydın'dan kayıplara karışmıştı. Evinden ayrılıp ailesini endişelendiren 18 yaşındaki genç Müge Anlı'da bulundu. Stüdyoda gözyaşları içinde oğullarına sarılan anne baba, Ömer'in evine dönmesini istedi. Ailesinin altınlarını almadığını söyleyen Ömer Tarhan, "Evden altında çalmadım. Kendi kredi kartımdan harcadım gösteririm. Buraya geldim kendime evde buldum. Otele gidecektim ama otelde yer kalmadığı için camide kaldım" dedi.