Yakınları Şahismail Bey'i yuvasından mı ayırdı?

Ordu'dan Müge Anlı stüdyosuna gelen Gülden Topçuoğlu, beyin kanaması geçiren kocası Şah İsmail Topçuoğlu'nun yakınları tarafından 20 Milyon TL'lik tazminat için alıkonduğunu iddia etmişti. Müge Anlı ekibi Ordu'dan canlı yayın yaptı, Şah İsmail Topçuoğlu ve babası iddialara yanıt verdi. Eşinden boşanmak istediğini söyleyen Şah İsmail Topçuoğlu, "Eski konuları açmayalım" dedi. Kayınpeder ise gelininin kendilerini rezil ettiğini, oğlunun hayatını zindan ettiğini söyledi.