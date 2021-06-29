Çarpıcı iddialar, yeni gelişmeler...

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Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Hanımefendi, 7 ya da 9 mart 2021'de postane sırasında iken iki kadın ve bir kızın konuşmasını duyduğunu söyledi. Kadının kızı olan kadından kız istediğini, güldüklerini, nerede oturdukları sorulduktan sonra bu cinayetin konuşulduğunu anlattı. Hanımefendi, kızın "Büşra benim çok yakın arkadaşım. Büşra'nın çok büyük bir sırrı var, Betül Hanım da bunu bildiği için Büşra Hanım bir şey söyleyemiyor, ben de biliyorum bu sırrı" dediğini anlattı. Kız böyle söyleyince annesinin dürtüp "Sus bizden duymasınlar ama bu iş mehir meselesi değil, bu işin içerisinde Büşra, Betül, Betül'ün ailesi ve Uğur var" dediğini iddia etti.