23 yıl önce 2 küçük çocuğunu yüzüstü bıraktı!

Nilsu ve Aziz Salan kardeşler, 2003 yılından beri görmedikleri anneleri Ayşe Mert'e kavuşmak için Müge Anlı'nın kapısını çalmışlardı. 23 yıl sonra Müge Anlı'da bir başka mucize daha gerçekleşti ve Salan kardeşlerin yıllardır aradıkları annesi bir saatte bulunmuştu. Stüdyoya gelen ama yayına çıkmak istemediğini söyleyen Ayşe Mert'e çocuklarının tepkisi çok sert oldu. 25 yıl sonra annelerine tekrardan şans vermek istediklerini söyleyen Salan kardeşler, "Küçükken yapmış bir hata bizi bırakıp gitmiş ama gel artık ya gel de görüşelim" dedi. Ayşe Mert, çağrılara sessiz kalamayarak evlatlarıyla arkası dönük bir şekilde yüzleşti.