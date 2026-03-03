canli-yayin
Müge Anlı ile Tatlı Sert
12
3 Mart 2026, Salı 10:00

23 yıl önce 2 küçük çocuğunu yüzüstü bıraktı!

Evlatlarına sırtını dönerek konuşuyor!

Nilsu ve Aziz Salan kardeşler, 2003 yılından beri görmedikleri anneleri Ayşe Mert'e kavuşmak için Müge Anlı'nın kapısını çalmışlardı. 23 yıl sonra Müge Anlı'da bir başka mucize daha gerçekleşti ve Salan kardeşlerin yıllardır aradıkları annesi bir saatte bulunmuştu. Stüdyoya gelen ama yayına çıkmak istemediğini söyleyen Ayşe Mert'e çocuklarının tepkisi çok sert oldu. 25 yıl sonra annelerine tekrardan şans vermek istediklerini söyleyen Salan kardeşler, "Küçükken yapmış bir hata bizi bırakıp gitmiş ama gel artık ya gel de görüşelim" dedi. Ayşe Mert, çağrılara sessiz kalamayarak evlatlarıyla arkası dönük bir şekilde yüzleşti.

Türkiye onu Müge Anlı'da tanıdı! Tokatlı Sinan cezaevinden çıktı!
28 Ocak 2026, Çarşamba
Türkiye onu Müge Anlı'da tanıdı! Tokatlı Sinan cezaevinden çıktı! Müge Anlı ile Tatlı Sert
Türkiye bu olayı Müge Anlı'da izledi! "Kaza" denilen ölüm cinayet çıktı!
19 Ocak 2026, Pazartesi
Türkiye bu olayı Müge Anlı'da izledi! "Kaza" denilen ölüm cinayet çıktı! Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı'da gündeme gelmişti! Elif Kumal, 8 gün sonra otomobiliyle gölette ölü bulundu!
06 Ocak 2026, Salı
Müge Anlı'da gündeme gelmişti! Elif Kumal, 8 gün sonra otomobiliyle gölette ölü bulundu! Müge Anlı ile Tatlı Sert
Türkiye o cinayeti konuşuyor! Müge Anlı'da kan donduran iddialar!
30 Aralık 2025, Salı
Türkiye o cinayeti konuşuyor! Müge Anlı'da kan donduran iddialar! Müge Anlı ile Tatlı Sert
