11 yaşındaki Umut Kilitçi 25 Nisan'da kayboldu!

11 yaşındaki Umut Kilitçi, 25 Nisan'da İstanbul Esenler'den "Denize gideceğim" diyerek evden çıktıktan sonra kayboldu. Türkmen uyruklu annesi Parahat Eraşova, oğlundan günlerdir haber alamayınca Müge Anlı'dan yardım istedi. Umut'un Türk bir baba ve Türkmen bir annenin çocuğu olduğu, ailesinin ayrıldığı ve annesiyle yaşadığı belirtildi. Kimliğinin olmadığı için okula gidemediği ve zor şartlarda yaşadığı da konuşuldu. O gün yanında yabancı uyruklu arkadaşlarının olduğunu söyleyen anne, çantasına kıyafet alarak evden çıktığını ve o zamandan beri kendisinden haber alamadığını anlattı.