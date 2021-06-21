Çifte cinayetin ardından neler yaşandı?

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Osman Bey, kız kardeşine programa gelmesi için çağrıda bulundu ve kardeşi gelince başka şüphelenilen kişilerin de gelmesini dile getirdi. Büşra Hanım ise kendisi gelse de diğer şüphelenilen kişilerin bahane üretip gelmeyeceğini söyledi. Osman Bey, Betül Hanım ve Uğur Bey'in ortadan resmen kaybolduğunu, yüzleri aksa gelip kendilerini anlatabileceklerini vurgulayınca Büşra Hanım, söylediğini ama medya yıpratıyor, yetkililer ilgilenir diyerek programa çıkmayı reddettiklerini vurguladı. Büşra Hanım kimse ile kavga etmediğini, sesinin bastırılmaya çalıştığını dile getirip Mehmet Ali Bey ve Yılmaz Bey'in sorgulanmasını istedi. Mehmet Ali Bey'in ailesine neden Mehmet Ali tırnaklarını yiyor diye sorduğunu, kendisine 17 yaşındaki çocuk stresli olabilir dediğinden söz etti. Osman Bey, anne babası öldürülmüşken herkesin kendisini açıklamaya çalıştığını, kimsenin ölen kişileri düşünmediğini ifade etti.