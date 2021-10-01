Çifte cinayetten önce markette kavga iddiası

Tayfun Bey, Hüseyin Bey'in köyün güzel bir esnafı olduğunu, kavga etmediklerini ama sözlü bir tartışma olduğunu, bu tartışmanın cinayetten 2 sene önce olduğunu, Hüseyin Bey'in köpeğinin babasını ısırdığını, köpeği bağlayın diye sözlü tartışma yaşadıklarını söyledi. Tayfun Bey, üstüne yürüme, çarpma, dövme gibi bir durum olmadığını, cenazede kolunun falan da sargıda olmadığını dile getirdi. Begüm Hanım'ın söylemleri hakkında konuşan Tayfun Bey, Hüseyin Beylere kötü kötü bakmadığını ama köpek ısırma olayından sonra hiç konuşmadığını, kafasını eğip marketin önünden geçtiğini belirtti.