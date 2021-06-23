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23 Haziran 2021, Çarşamba 00:00

Çiftin gelini telefonundaki mesajları neden sildi?

Hanımefendi, cenaze günü anne babası ile cenaze evine gittiğini, içeri girerken Betül Hanım ile Büşra Hanım'ın konuşmasına şahit olduğunu, Büşra Hanım'ın "Sildin mi, bitti mi" dediğini, Betül Hanım'ın da "Sus herkes duyacak, sessiz ol" dediğini, o sırada kendisinin kapı dinlediğinin fark edildiğini söyledi. Hanımefendi, oradaki teyzelerin Betül Hanım'a biliyor musunuz kim yaptı diye sorduğunu, Betül Hanım'ın da bilmiyorum diyerek kendisine baktığını dile getirdi. Bu kişilerin köyde kimse ile kavgası olmadığından söz eden hanımefendi, tek şüphelenilen kişilerin bunlar olduğunu belirtti. Hanımefendi, babası ile bir sene sonra Uğur Bey ile karşılaştıklarını, anne babasını sorunca, gülerek bir haber yok dediğini anlattı.

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