Cinayet işlediği söylenen şahsın eşi konuştu

Nezahet Öztürk'e mikrofon uzatıldı. Nezahet Hanım Emine ve oğlu Mert'in ifadelerinin tutarsız olduğunu, anne oğlun Şaban'ı öldürüp suçu kocası Burhanettin'in üzerine atmaya çalışmış olabileceklerini ifade etti. Nezahet Hanım, Emine'nin" elbet bir gün kocanı elinden alacağım" dediğini, bu ilişki yüzünden maddi manevi çok zorluklar çektiklerini, ifade etti.