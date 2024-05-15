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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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15 Mayıs 2024, Çarşamba 10:00

Cinayet işlediği söylenen şahsın eşi konuştu

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Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Nezahet Öztürk'e mikrofon uzatıldı. Nezahet Hanım Emine ve oğlu Mert'in ifadelerinin tutarsız olduğunu, anne oğlun Şaban'ı öldürüp suçu kocası Burhanettin'in üzerine atmaya çalışmış olabileceklerini ifade etti. Nezahet Hanım, Emine'nin" elbet bir gün kocanı elinden alacağım" dediğini, bu ilişki yüzünden maddi manevi çok zorluklar çektiklerini, ifade etti.

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