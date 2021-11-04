''Cinayetten sonra eşimle uğraşamadım''

Yaşar Bey, oğullarının madde bağımlısı olmasında eşinin de payı olduğunu, defalarca uyardığını eşini ama eşinin dinlemediğini söyleyince Kerem Bey, Yaşar Beylerin gelin değil köle aradığını iddia etti. Yaşar Bey, çocukları genç olan anne babalara seslenip lütfen birbirinizin sözünü dinleyin babalarınızın arkasında durun, ben nasihat edemiyordum karım benim yüzümü parçalıyordu dediğini aktardı. Yaşar Bey, her hafta her gün sabahlara kadar eşini gezdirdiğini, yalvarıp ne olur böyle yapma derdin nedir dediğini, hatta Fransa'ya gitmeden önce 22 gün annesinin yanında kaldığını, geçimsizlik olduğunu, derdini anlatamadığını belirtti.