Çocukları canlı yayında karşı karşıya

51 yaşındaki Nuran Şahin, 17 Nisan Çarşamba günü Antalya Alanya'dan şüpheli bir şekilde kayboldu. Kızı Sinem Şahin, annesinin kaybında akrabaları Fetullah Kaya'yı hedef gösterdi. Sinem Hanım, annesinin her şeyi kendisine anlattığını, başka bir adama kaçacak olsa kendisine söyleyeceğini, her türlü annesinin arkasında olduğunu, annesinin kendisi için çok kıymetli olduğunu belirtti.