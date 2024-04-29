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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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29 Nisan 2024, Pazartesi 10:00

Çocukları canlı yayında karşı karşıya

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Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

51 yaşındaki Nuran Şahin, 17 Nisan Çarşamba günü Antalya Alanya'dan şüpheli bir şekilde kayboldu. Kızı Sinem Şahin, annesinin kaybında akrabaları Fetullah Kaya'yı hedef gösterdi. Sinem Hanım, annesinin her şeyi kendisine anlattığını, başka bir adama kaçacak olsa kendisine söyleyeceğini, her türlü annesinin arkasında olduğunu, annesinin kendisi için çok kıymetli olduğunu belirtti.

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Müge Anlı’da ilişkiler yumağından kurtarılan çocuk, devlet himayesinde! 8 yaşındaki kız, babası Umut'a verilecek mi?
25 Nisan 2024, Perşembe
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22 Nisan 2024, Pazartesi
Müge Anlı'da herkesi şoke eden o olay! 19 yaşındaki oğlu 29 yaşındaki üvey annesiyle kaçtı! Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı, Suphiye Orancı konusundaki "Erol"un kim olduğunu açıkladı!
22 Nisan 2024, Pazartesi
Müge Anlı, Suphiye Orancı konusundaki "Erol"un kim olduğunu açıkladı! Müge Anlı ile Tatlı Sert
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