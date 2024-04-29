29 Nisan 2024, Pazartesi 10:00
Çocukları canlı yayında karşı karşıya
Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında
51 yaşındaki Nuran Şahin, 17 Nisan Çarşamba günü Antalya Alanya'dan şüpheli bir şekilde kayboldu. Kızı Sinem Şahin, annesinin kaybında akrabaları Fetullah Kaya'yı hedef gösterdi. Sinem Hanım, annesinin her şeyi kendisine anlattığını, başka bir adama kaçacak olsa kendisine söyleyeceğini, her türlü annesinin arkasında olduğunu, annesinin kendisi için çok kıymetli olduğunu belirtti.
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