Hasan Balcı kaybının 90. Gününde Müge Anlı'da bulundu

Tekirdağ'da evini sattıktan sonra 1 milyon 200 bin lira ile ortadan kaybolan 60 yaşındaki Hasan Balcı, kaybının 90. gününde canlı yayında ortaya çıktı. Aynı ismi taşıyan kardeşi tarafından aranan Balcı için mahalle muhtarının da devreye girdiği öğrenildi. Yayına bağlanan Çiftlikköy Mahalle Muhtarı Ahmet Sevim'in yönlendirmesiyle ulaşılan Hasan Balcı, kendi isteğiyle ortadan kaybolduğunu ve herhangi bir tehdit olmadığını söyledi. Kardeşi ise Balcı'nın tefeciler tarafından tehdit edildiğini düşündüğünü belirterek endişesini dile getirdi.