''Babamı 'annem ve arkadaşı öldürdü' dedi''

Yurtdışından programa katılan bir izleyici, Ramazan Arıkan'ın kızı Sude'ye 'Dubai'den Onur'u sorun' dedi. Dubai'de Sude'nin Onur adlı kişinin arabasına binip bir mekana gittikleri ve orada Sude'nin alkol aldıktan sonra Onur'a ''Babamı 'annem ve arkadaşı öldürdü' dediğini iddia etti. Onur adlı kişide bunun ses kayıtları olduğunu ve emniyete ileteceğini söyledi. Sude Arıkan bu iddiaları yalanladı. 'Onur diye kimseyle tanışmadım' dedi.