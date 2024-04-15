Damat kayınpeder sürtüşmesi cinayetle mi bitti?

Tuğba Hanım babasının Ezgi adında 28 yaşında genç bir sevgilisi olduğunu, Ezgi'nin ailesinin de bu ilişkiye karşı çıktığı ve Ezgi'nin ailesinin Tamer'i kızlarıyla görüşmemesi için uyardığını, Tamer'in de gidip sevgilisinin babasının arabasının lastiklerini kestiğini, Hüseyin'in de Ezgi'nin babasına gidip "senin lastikleri kayınpeder yaktı" dediğini, Ezgi'nin babasının da Tamer'i kahvede herkesin içinde benzin dökerek yakmaya çalıştığını, bu yüzden babasının Hüseyin'e zarar verdiğini anlattı.