Mekiye Akyel'in eski eşi gözaltına alındı!

30 yaşındaki 4 çocuk annesi Mekiye Akyel, 2024 yılında Siirt'ten sırra kadem bastı. Kardeşi Halime Pilğir, onu aramak için Müge Anlı stüdyosuna gelerek yardım istedi. Genç kadının şiddet gördüğü eski eşinin yanından kaybolduğu iddia edilirken, yayınlarımız ihbar kabul edildi ve düğmeye basıldı. Eski eş İsa Güç, Jasat ekipleri tarafından gözaltına alındı. Müge Anlı canlı yayında açıklamada bulunarak "Dün ki yayınımızın hemen ardından Siirt İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekip harekete geçti ve eski eş İsa Güç gözaltına alındı" dedi.