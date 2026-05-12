Kaybolduğu günden itibaren ailesi ve yakınları karşı karşıya geldi!

İstanbul Şişli'de 25 Nisan'da kaybolan 47 yaşındaki Muharrem Yıldız, 17 gün sonra Tekirdağ'da bulundu. Olayla ilgili ailesi ve yakınları birbirinden şüphelenirken, Muharrem Yıldız, canlı yayına gelerek konuşulan iddiaları yanıtladı. Jandarmadaki ifadesinde konuşan Yıldız, kendisine tehditler yöneltildiğini, "ya öldürüleceği ya da akıl hastanesine yatırılacağı" söylendiği için korkarak ortadan kaybolduğunu öne sürdü. Tekirdağ'da bir süre çobanlık yaptığını ve kimseye haber vermediğini belirtti. Canlı yayında taraflar arasında gerilim yaşanırken, Yıldız'ın psikolojik durumu ve ilaç kullanımı tartışma konusu oldu. Aile bireyleri iddiaları reddederken, Müge Anlı Yıldız'ın sağlık kontrolünden geçirilmesi gerektiğini söyledi.