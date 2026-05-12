canli-yayin
CANLI YAYIN
Müge Anlı ile Tatlı Sert
8
BİLDİRİMLER
  • Kahvaltı Haberleri
    Kahvaltı Haberleri YENİ BÖLÜM
  • A.B.İ
    A.B.İ. YENİ FRAGMAN
  • A.B.İ.
    A.B.İ. YENİ FRAGMAN
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
  • Esra Erol’da
    Esra Erol'da YENİ BÖLÜM
  • Mutfak Bahane
    Mutfak Bahane YENİ BÖLÜM
  • atv Gün Ortası
    atv Gün Ortası YENİ BÖLÜM
  • Müge Anlı ile Tatlı Sert
    Müge Anlı ile Tatlı Sert YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
12 Mayıs 2026, Salı 10:00

Kaybolduğu günden itibaren ailesi ve yakınları karşı karşıya geldi!

BÖLÜMLER BUNLARI DA İZLE GALERİ

Muharrem Yildiz canlı yayında sorulara yanıt veriyor!

İstanbul Şişli'de 25 Nisan'da kaybolan 47 yaşındaki Muharrem Yıldız, 17 gün sonra Tekirdağ'da bulundu. Olayla ilgili ailesi ve yakınları birbirinden şüphelenirken, Muharrem Yıldız, canlı yayına gelerek konuşulan iddiaları yanıtladı. Jandarmadaki ifadesinde konuşan Yıldız, kendisine tehditler yöneltildiğini, "ya öldürüleceği ya da akıl hastanesine yatırılacağı" söylendiği için korkarak ortadan kaybolduğunu öne sürdü. Tekirdağ'da bir süre çobanlık yaptığını ve kimseye haber vermediğini belirtti. Canlı yayında taraflar arasında gerilim yaşanırken, Yıldız'ın psikolojik durumu ve ilaç kullanımı tartışma konusu oldu. Aile bireyleri iddiaları reddederken, Müge Anlı Yıldız'ın sağlık kontrolünden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Daha Fazla Göster ...
GALERİLER
TÜMÜ
Kayıp kızına Müge Anlı canlı yayında kavuştu
07 Mayıs 2026, Perşembe
Kayıp kızına Müge Anlı canlı yayında kavuştu Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı, 15 yaşındaki kayıp kızı buldu! Meğer küçük kızı o isim alıkoymuş!
17 Nisan 2026, Cuma
Müge Anlı, 15 yaşındaki kayıp kızı buldu! Meğer küçük kızı o isim alıkoymuş! Müge Anlı ile Tatlı Sert
20 milyon TL için alıkonuldu iddiası...
31 Mart 2026, Salı
20 milyon TL için alıkonuldu iddiası... Müge Anlı ile Tatlı Sert
Vahşice öldürülen emekli öğretmen...
17 Mart 2026, Salı
Vahşice öldürülen emekli öğretmen... Müge Anlı ile Tatlı Sert
ARAMA
CANLI YAYIN