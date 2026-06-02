3 çocuk annesi Mariia Meryem Balta'dan 35 gündür haber yok!

Ukrayna uyruklu, 3 çocuk annesi 29 yaşındaki Mariia Meryem Balta, 29 Nisan'da İstanbul Esenler'deki evinden terlikleriyle çıktıktan sonra kayboldu. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen genç kadını bulmak için eşi Cebrail Balta Müge Anlı'ya başvurdu. Programda, Mariia Meryem'i gördüğünü söyleyen izleyicilerden gelen ihbarlar tek tek değerlendirildi. Genç kadının İstanbul Otogarı, Alibeyköy ve Üsküdar çevresinde elinde poşetlerle dolaştığının görüldüğü aktarıldı. Onu gören kişiler, mental durumunun iyi görünmediğini ve saatlerce sokaklarda dolaştığını anlattı. Müge Anlı ise sağlık durumu iyi olmayan kişilerin mutlaka tedavi altına alınması gerektiğini vurgulayarak, Mariia Meryem'in bir an önce bulunması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.