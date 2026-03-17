Katil zanlıları için yolun sonu cezaevi

7 Mart'ta Balıkesir Bandırma'dan sırra kadem basan 55 yaşındaki emekli öğretmen Ahmet Baysal'ın kaybının beşinci gününde başlayıp bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Gözaltına alınan ve olay yerinde olduklarını itiraf eden üç katil zanlısı emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolleri için hastaneye götürüldüler. Sağlık kontrolünden geçirilen katil zanlıları savcılık karşısında verdikleri ifadelerin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildiler. Ahmet Baysal'ı kasten öldürmekle suçlanan Mehmet Dağara, Semih Kula ve Semih Taşkın, tutuklanarak cezaevine gönderildi.