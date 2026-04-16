Emine Armağan davasında iddianame hazır...

21 yaşındaki Emine Armağan, 17 Temmuz'da Afyonkarahisar'daki evinde ateşli bir silahla göğsünden vurularak hayatını kaybetmişti. Kızlarının, intihar süsü verilerek cinayete kurban gittiğini düşünen aile, olayın aydınlatılması için Müge Anlı'dan yardım istemişti. Emine Armağan davası ile ilgili iddianame hazırlandı ve şüphelinin eşe karşı kasten öldürmesi suçundan yargılanması talep edildi. Afyonkarahisar Dinar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Abdullah Armağan'ın eşe karşı kasten öldürme suçlamasından dolayı tutuklanması talep edildi.