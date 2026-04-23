Emniyet yetkilileri Gülbahar Hanım için stüdyomuzda...

56 yaşındaki taksi şoförü Recep Önder, Özbekistan uyruklu Gülbahar tarafından evlilik vaadiyle 900 bin TL dolandırıldığını iddia etmişti. İddiaların odağındaki Gülbahar canlı yayına katılarak parayı ödeyemeyeceğini ifade etti. Program sırasında yapılan açıklamada, yayının ihbar kabul edildiği ve İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığı Büro Amirliği ekiplerinin stüdyoda hazır bulunduğu belirtildi. Yetkililerin olayla ilgili inceleme başlattığı aktarıldı.