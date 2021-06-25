ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT KISA VİDEO
25 Haziran 2021, Cuma 00:00

Eve ilk gelen jandarma er canlı yayında...

Emre Bey, Büşra Hanım'ın arabadan inmediğini, arabada koltuk ile torpido arasına eğilip orada kaldığını ileri sürdü. "Babam öldü ama annem yaşıyor olabilir" dediğini aktardı. Emre Bey ve Osman Bey harita önüne geçti. Emre Bey, Büşra Hanım'ın evden çıkıp sola doğru gidince 3,5 dakikada jandarmanın önünde olduğunu anlattı. Emre Bey ise aracın evin oradan gelmediğini diğer merkez yolundan geldiğini iddia etti. Büşra Hanım, jandarma kamerasından bakılabileceğini, evin oradaki yönden geldiğini ileri sürdü.

DEVAMI
ABONE OL
Müge Anlı ile Tatlı Sert
SON BÖLÜMÜ İZLE Müge Anlı ile Tatlı Sert
BÖLÜMLER
TÜMÜ
Müge Anlı ile Tatlı Sert
24 Haziran 2021, Perşembe
Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı ile Tatlı Sert
23 Haziran 2021, Çarşamba
Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı İle Tatlı Sert
22 Haziran 2021, Salı
Müge Anlı İle Tatlı Sert
BİZE ULAŞIN