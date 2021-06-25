Eve ilk gelen jandarma er canlı yayında...

Emre Bey, Büşra Hanım'ın arabadan inmediğini, arabada koltuk ile torpido arasına eğilip orada kaldığını ileri sürdü. "Babam öldü ama annem yaşıyor olabilir" dediğini aktardı. Emre Bey ve Osman Bey harita önüne geçti. Emre Bey, Büşra Hanım'ın evden çıkıp sola doğru gidince 3,5 dakikada jandarmanın önünde olduğunu anlattı. Emre Bey ise aracın evin oradan gelmediğini diğer merkez yolundan geldiğini iddia etti. Büşra Hanım, jandarma kamerasından bakılabileceğini, evin oradaki yönden geldiğini ileri sürdü.