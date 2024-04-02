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2 Nisan 2024, Salı 00:00

Evliliğinin 49. gününde altınlarla kaçtı!

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Kaçak gelin canlı yayında...

Yunus Açıkalın, sosyal medyadan tanışıp evlendiği karısı Dicle'nin evliliklerinin 49. gününde 420 bin lira değerindeki altınları alıp kayıplara karıştığını iddia etti. Yunus Bey, karısını aramak için kayınvalidesi Düriye Sibel Dökme ve ikiz kardeşi Emrah Açıkalın ile stüdyoya geldi. Dicle'nin altınları alıp üvey babasının yanına kaçtığı söylenildi. Kaçak gelin Dicle, Müge Anlı'da hakkındaki iddialara yanıt verdi.

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