Kaybının 3. Gününde Müge Anlı'da bulundu!

İzmir'den gelen Alp Kaan Çelebi, 5,5 aylık hamile eşi Melisa Çelebi'nin eski sevgilisi Yasin'in yanına kaçtığını iddia ederek Müge Anlı'da iddialarda bulundu! Melisa Çelebi canlı yayına bağlanarak ailesinin yanında olduğunu açıkladı. Alp Bey'in iddialarını kabul etmeyen Melisa'nın açıklamaları stüdyoda gergin anlara neden oldu. Müge Anlı ise taraflara sakin olmaları gerektiğini söyleyerek özellikle doğacak çocuk için sağduyulu davranılması gerektiğini vurguladı. Melisa Hanım ayrıca eşinin ailesi tarafından kendisine iftira atıldığını savundu ve şu anda Hatay Reyhanlı'da, babasının evinde bulunduğunu ifade etti.

