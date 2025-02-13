Üfürükçü ve beraberindeki kişiler adliyeye sevk edildi!

Viyana'da yaşayan Dağıstan ve Habibe çifti, Gazmalı Rahman Hoca adlı bir kişi tarafından dolandırıldıklarını söyleyerek Müge Anlı'ya başvurmuştu. İkili, "Annem üç harflilerden hamile kaldı, ben dünyaya geldim. Ben Mehdiyim" diyen üfürükçüye 1 milyon 200 bin TL paralarını kaptırdıklarını söylemişti. Yayın ihbar kabul edildi ve Antalya Emniyeti ve Savcılık harekete geçti. Gazmanlı Rahman Hoca adlı Abdülrahim Zengin, eşi Belkıs Zengin, kız kardeşi Gülcan Yıldız ve asistanı Hüseyin Tamer gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

