Genç kız yuvasına geri dönecek mi?

Ev içinde yaşadığı şiddetten bahseden Ece Küçükdoğanlı, evde ölüm tehdidi aldığını söyledi. Ece, 'Ben çevremdeki kişilere anlatamadım. Derste üniversitede konum isterlerdi" Dedi. Kızlarının yalan söylediğini iddia eden anne ve baba duydukları karşısında şaşırdıklarını söyledi. Ece Küçükdoğanlı'nın yanına gittiği Aykut Bey ise, yaşanılanların gerçek olduğunu ve kısa sürede Ece ile evleneceklerini açıkladı.