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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT KISA VİDEO
16 Haziran 2021, Çarşamba 00:00

Fatma Çelikten 13 yıldır haber alınamıyor

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Fatma'nın ablası Yurdagül Hanım, kardeşinin sevgilisi tarafından çok şiddet gördüğünü, kız kardeşinin normalde çok açık giydiğini, adamla sevgili olduktan sonra kapalı giymeye başladığını, kardeşinin sevgilisi ile bir kere tartışınca karşılıklı "Sen beni aldattın ben de seni aldattım" diye tartıştıklarını anlattı. Yurdagül Hanım, kardeşinin eve gelip altınlarını annesine bıraktığını, benim başıma ne gelir bilmiyorum dediğini belirterek Veli Bey'in gazinosuna da baktıklarını ama kapattığını, ulaşamadıklarını belirtti.

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Müge Anlı İle Tatlı Sert
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