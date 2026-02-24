Müge Anlı'da bir baba daha evladına kavuştu!

Irak Türkmeni 20 yaşındaki Down sendromlu Rıhda Abdülkader, 22 Şubat'ta sabah saatlerinde İstanbul Fatih'ten kaybolmuştu. Babası Abdülsattar Abdülkader, oğlunu bulması için Müge Anlı'dan yardım istedi. Kayıp çocuk sokak sokak aranırken, Müge Anlı izleyicisinin ihbarıyla saatler sonra güzel haber geldi. Gaziosmanpaşa'da Rıhda Abdülkader'i gören ve tekrar kaybolmasını izin vermeden yanında bekleyen bir izleyi Müge Anlı ekibine ulaştı. Günlerdir oğlunu arayan baba Abdülsattar, oğluna kavuşmanın mutluluğunu yaşayarak, Müge Anlı'ya teşekkür etti.

