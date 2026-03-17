Elif Hanım şüphelendiği ağabeyi ile karşı karşıya!

82 yaşındaki Yaşar Aktaş, 17 Mart 2024 tarihinde İzmir'deki yalnız yaşadığı evde ölü bulundu. Annesinin ölümünü şüpheli bulan Elif Aktaş, gerçeklerin açığa çıkması için Müge Anlı'dan yardım istedi. Elif Aktaş'ın iddiasına göre annesinin ölümünün perde arkasında ağabeyi ve ablası vardı. Yaşlı kadının bir cinayete kurban gidip gitmediği tartışıldı. Canlı yayına bağlanan ve yüzünü göstermeyen ağabey Murat Aktaş hakkında iddiaları yanıtladı. Kardeşiyle 15 yıldır konuşmadığını söyleyen Murat Aktaş, "Ambulans ile gelen görevli kişiler annemin yaklaşık 6 saat önce yüksek tansiyon hapına bağlı beyin kanaması geçirip öldüğünü söylediler" dedi.